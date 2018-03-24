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محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من اللجان للاطمئنان على الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

السبت 24/مارس/2018 - 06:23 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد سلطان
أ ش أ
تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم السبت، عددا من المقار الانتخابية بقرية (أبيس ٨) الرئيسيّة، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية 2018، والتي من المقرر أن تنطلق في الداخل بعد غد، وتستمر ثلاثة أيام، حيث تابع مستوى التجهيزات باللجان، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة.

وأكد سلطان - في تصريح اليوم - ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، موجها بضرورة المتابعة والتنسيق بين كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول.

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