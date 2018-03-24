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أخبار العالم

كتائب القسام تزيد حدة التوتر بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية

السبت 24/مارس/2018 - 06:36 م
كتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام
حسام رضوان
أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه عن أنها ستجري مناورات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية والمركبات وذلك في قطاع غزة غدا الأحد.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء في البيان أن تلك المناورات هي مناورات دفاعية مخطط إجرائها مسبقا، وأنها ستتخذ من "الصمود والتحدي" عنوانا لها.

وأضافت الوكالة أن البيان نوه بإن تلك المناورات سيصدر عنها أصوات إطلاق نيران وانفجارات، كما ستنشط حركة القوات والمركبات العسكرية.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن إعلان كتائب القسام عن بدء مناوراتها يتزامن مع وجود توترات بين الحركة والسلطة الفلسطينية، حيث اتهمت السلطة حركة حماس وقت سابق من مارس الجاري باستهداف موكب رامي الحمد الله رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني بتفجير 3 عبوات ناسفة.

كما لفتت إلى أن حركتي حماس وفتح وقعتا مجموعة من الاتفاقات في الـ 12 من أكتوبر الماضي، والتي تتعلق بالتغلب على الصراعات الداخلية التي دامت لمدة 10 سنوات، وذلك في القاهرة.

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