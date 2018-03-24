المالية تبدأ فحص الموظفات ضد أورام الثدي.. غدا

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم برنامج بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تحت عنوان " مارس الوردي" لبدء الكشف المبكر عن أورام الثدي علي الموظفات بـ" المالية" اعتبارا من غد الأحد.



وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن المبادرة يأتي ضمن البرنامج القومي لصحة المرأة، ضمن إجراءات الوزارة لمكافحة الأمراض المتوطنة والاهتمام بصحة موظفيها من الجنسين.



وذكرت وزارة المالية أن عملية الكشف ستبدأ صباح غد الأحد ببرج المستشارين بمقر الوزارة بامتداد شارع رمسيس.



كانت وزارة المالية خلال مارس الماضي سبق لها الإعلان عن إجراء الفحص الشامل على موظفيها بمختلف المصالح والجهات التابعة، بغرض مكافحة انتشار عدوى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي " فيروس سي"، مجانا وبدون أي رسوم.