آمنة نصير تهاجم مبروك عطية بسبب «قلي الطعمية» .. فيديو

رفضت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الفيديو المتداول للدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وهو «يقلي الطعمية ويبيع الجرجير مع سيدة» في الشارع، قائلة: «إن هذا الأمر لا يليق بداعية وعالم أزهري».



وأضافت «نصير»، خلال حوارها مع برنامج «عم يتساءلون» المُذاع على فضائية «ltc»: «أنه رغم حسن النية لدى الدكتور مبروك عطية، وإنه يريد التقرب من هذه الفئات، لكن أربأ بك يا دكتور مبروك أن تتبسط إلى هذه الدرجة، فأنت رجل داعية ولديك لغة جيدة وتستطيع جذب المشاهد فلا تفسد هذا يا مبروك بالتبسط، بجد أنا لا أحب أشوف هذا المشهد، الله يسامحك فأنا منزعجة».



وتابعت: أنه لا يليق بالدكتور مبروك كشيخ وأستاذ جامعي وعميد كلية أن يلقي الطعمية، فأنا منزعجة، ولا أحب أن أرى هذا المنظر، فلكل مقام مقال، فهذا عمل السيدة المحترمة وأكل عيشها، لكن هذا الأمر لن يقربه من الناس، فلديه لغه تقربه من الناس أهم من هذا العمل، وأتمنى أن يعزف عن هذه الطريقة للتواصل مع الناس».



وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا مقطع فيديو للدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، يظهر خلاله مشاركته إحدى السيدات في قلي الطعمية في أحد الشوارع، مرتديًا جلبابًا ويتحدث على طبيعته.



وقال «عطية» خلال الفيديو وهو يشارك السيدة في قلي الطعمية: « فين شوية المية اللى ببل بيهم إيدي»، في إشارة إلى الطريقة التي يستخدمها عامل الطعمية داخل المطعم لتحضير أكثر الأطباق شهرة عند المصريين نظرًا لأنها لذيذة وغير مكلفة.



ووجه الدكتور مبروك حديثه إلى سيدة جاءت لشراء الطعمية: «عايزة إيه يا أختى يا شملولة، عبيلها علشان مستعجلة على بشندى».