ماذا قال أسطورة الكرة الكويتية عن محمد صلاح؟

أشاد أسطورة كرة القدم الكويتية جاسم يعقوب بأداء محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى بعد تألقه فى المباراة الودية التى جمعت بين منتخبى مصر والبرتغال أمس فى اطار استعداداتهما الجادة للمشاركة فى مونديال روسيا .



وكان صلاح سجل هدف " الفراعنة " الوحيد فى شباك " برازيل أوروبا "، خلال اللقاء الذى احتضنه ملعب ليتزجروند بمدينة زيوريخ السويسرية، وانتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد .



وقال يعقوب فى تصريحاته لموقع" الملعب " الكويتي: "محمد صلاح لاعب يشرف كل العرب وموهبة فذة للغاية وبإمكانه أن يجارى كبار نجوم العالم".



وأضاف يعقوب: "أتمنى لصلاح التوفيق وفى انتظار الكثير منه خلال الفترة المقبلة، وأتوقع تألقه فى كأس العالم خاصة بعد ظهوره الأول مع الريدز فى أقوى دوري بالعالم وهو الدوري الإنجليزى".



يُجدر الإشارة إلى أن صلاح يتصدر قائمة هدافى " البريميرليج " حتى الآن برصيد 28 هدفًا فى أولى مواسمه بقميص ليفربول.