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أخبار العالم

«نوفوستي»: «روس اتوم» تستخدم تقنيات بمحطة الضبعة النووية لا مثيل لها في العالم

السبت 24/مارس/2018 - 06:37 م
محطة نووية
محطة نووية
محمد عثمان
أعلنت شركة "روس اتوم" الروسية المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية في مصر اليوم السبت، أنها تخطط لاستخدام مضخات تبريد المفاعل "آر.سي.بي – 1753" وهي مضخات فريدة من نوعها سترفع من مستوى أمن المفاعلات النووية داخل المحطة.

وأكدت الشركة على موقعها الإلكتروني أن مضخات "آر.سي.بي – 1753" المقرر استخدامها في المحطة لا مثيل لها في العالم، موضحة أن تلك المضخات تسهم في تدفق المادة السائلة او الغازية لتبريد المفاعل النووي، بحسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت الشركة إلى أن تلك التقنية تمتلك عدة مميزات من شأنها رفع مستوى أمن وكفاءة المفاعلات النووية داخل المحطة.

وأوضحت الشركة أن التصميم الفني للمضخات يتم وفقًا للخصائص التي تتسم بها المفاعلات النووية في المحطة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من تصميم المضخات بداية العام القادم.

يشار إلى أن تلك المضخات تم تطويرها بواسطة المكتب المركزي التابع لشركة "روس اتوم" لتصميم الماكينات بمدينة سان بطرسبورج الروسية.

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