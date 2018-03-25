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ثقافة

"الملاح" رواية جديدة للكاتبة الإيطالية باولا كابريولو

الأحد 25/مارس/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
طارق موسى
صدر مؤخرا عن دار "بعد البحر" بالقاهرة، رواية "الملاح" للكاتبة الايطالية باولا كابريولو وترجمتها من الإيطالية إلى العربية روحية عبدالعزيز.

المؤلفة ذات أسلوب مميز، من مواليد ميلانو 1962، تشارك في الصفحات الثقافية لجريدة "كورييري ديللا سيرا" بالإضافة إلى عملها كمترجمة من اللغة الألمانية بصفة خاصة، حيث ترجمت الكثير من كلاسيكيات الأدب الألماني لجوته وكافكا وكليست وتوماس مان.

وفي رواية "الملاح"؛ للكاتبة الإيطالية باولا كابريولو، يمثل "والتر" نموذجا للشخص الذي يغمض عينيه عن الحقيقة ولا يراها بالرغم من الصراعات التي تدور داخله بسبب هذا والتي تقوده إلى مصيره المحتوم.

شخصية "والتر" الضعيفة والطيعة تدفعه إلى القبول بوظيفة ليست على مستوى طموحه، ينفذ عبرها مهمة غامضة: يقود مركبا محملا بحمولة غامضة في النهر كل ليلة من الميناء حيث يعيش إلى جزيرة محظور دخولها أو حتى الرسو عندها.

وبسبب وظيفته تلك يطلق عليه صديقاه اللذان يسميان أيضا "والتر"، اسم الملاح، وغرضهما السخرية منه.. ثم تنقلب حياته رأسا على عقب بسبب ذراع امرأة يلتف حولها سوار على شكل ثعبان، رآها عدة مرات من خلف زجاج مقهى الفندق الفخم الذي يرتاده، ويبهره باعتباره عالما أنيقا ومثاليا من وجهة نظره.

ويتزوج الملاح من صاحبة السوار دون أن يكون متأكدا من أنها هي تلك التي رآها أول مرة، وتترتب على ذلك حالة عنيفة من الصراع الداخلي تقوده في النهاية إلى الهلاك.

وحصلت باولا كابريولو على عدة جوائز، منها جائزة "سلتسيوني كامبيللو" عن رواية "الملاح" عام 1989 وجائزة "جريزان كافور" عن رواية "المملكة المزدوجة" عام 1992.

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