صديق: نحتاج 17 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية بمصر

أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق أنهى تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة إليها.



وأوضح صديق، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن تنمية وتطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة يحتاج لحوالي 17 مليار جنيه تقريبا.



وتابع رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الفترة القادمة ستشهد انتهاء تطوير المناطق الخطرة بـ 5 محافظات على رأسها جنوب سيناء.