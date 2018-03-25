ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إفريكسيم بنك: نسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء منطقة للتجارة الحرة

الأحد 25/مارس/2018 - 12:41 ص
بينديكيت أوراما
بينديكيت أوراما
محمد يحيي
أكد الدكتور بنديكت أوراما ، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، أن إنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة الأفريقية يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا أنها تستهدف دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة للتصدير و حسن استغلال الموارد المتاحة بالقارة السمراء.

وذكر " أوراما" عبر تصريحات له بفعاليات منتدى الأعمال بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت عنوان " تمويل التجارة البنية الإفريقية"، أن هناك مساع حقيقية لدى البنك في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالقارة السمراء خصوصا ببلدان ( مصر، جنوب وغرب وشمال و شرق إفريقيا، كوت ديفوار، نيجيريا، كينيا، رواندا).

وأوضح " أوراما" أنه سبق للبنك توقيع مذكرة تفاهم بمليار دولار مع مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات بجنوب أفريقيا ، ضمن برنامج ترويج التجارة الأفريقية ، مشيرا إلي أنه سبق تقديم نصف مليار دولار لمصر لذلك الغرض، مشيرا الى أنه سبق للبنك تفعيل برنامج ضمان أفريقيا لتعزيز قدرة الشركات الأفريقية للحصول على تمويل التجارة.

ترشيحاتنا

آمنة نصير تهاجم فيديو الألفاظ المسيئة: «شغل غابات».. فيديو

كريستيانو رونالدو "يسخر" من مدحت شلبي

لميس الحديدي للإخوان: «مش هترجعوا من الشباك حتى لو مات الآلاف».. فيديو

شاهد.. مراوغة رونالدو الرائعة لـ عبد الله السعيد في ودية مصر والبرتغال

شاهد .. وزير الداخلية من موقع تفجير الإسكندرية: محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد

شوبير: حجازي رجل مباراة البرتغال والشناوي لا يسأل عن الهدفين..فيديو

وزير الداخلية: تحديد مرتكبي حادث انفجار الإسكندرية الإرهابي.. فيديو

الشباب والرياضة: إذاعة مباريات كأس العالم عبر التلفزيون أصبحت وشيكة

شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو

إيران تحرم سجينًا من حقه في العلاج كونه سُنيًا

آمنة نصير تهاجم مبروك عطية بسبب «قلي الطعمية» .. فيديو

«نبيه»: اتفقنا على القائمة النهائية للاعبي المنتخب في المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رقيقة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

شاهد.. «النني» يعلق على خسارة مصر من البرتغال

فيديو

كوبر: الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال..فيديو
نجم الزمالك السابق: «فييرا» لديه رغبة في العودة للدوري المصري..فيديو
شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو
شاهد..أيمن عقيل يشرح تفاصيل تغطية المجتمع المدني والدولي للانتخابات
أحمد ناجي: لدينا ثقة كبيرة في الشناوي.. والفرصة متاحة أمام الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟