إفريكسيم بنك: نسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء منطقة للتجارة الحرة

أكد الدكتور بنديكت أوراما ، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، أن إنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة الأفريقية يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا أنها تستهدف دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة للتصدير و حسن استغلال الموارد المتاحة بالقارة السمراء.



وذكر " أوراما" عبر تصريحات له بفعاليات منتدى الأعمال بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت عنوان " تمويل التجارة البنية الإفريقية"، أن هناك مساع حقيقية لدى البنك في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالقارة السمراء خصوصا ببلدان ( مصر، جنوب وغرب وشمال و شرق إفريقيا، كوت ديفوار، نيجيريا، كينيا، رواندا).



وأوضح " أوراما" أنه سبق للبنك توقيع مذكرة تفاهم بمليار دولار مع مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات بجنوب أفريقيا ، ضمن برنامج ترويج التجارة الأفريقية ، مشيرا إلي أنه سبق تقديم نصف مليار دولار لمصر لذلك الغرض، مشيرا الى أنه سبق للبنك تفعيل برنامج ضمان أفريقيا لتعزيز قدرة الشركات الأفريقية للحصول على تمويل التجارة.

