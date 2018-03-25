برلمانية: مصر تدفع ثمن محاربة الإرهاب من جنودنا وأبنائنا

أدانت النائبة هالة أبو السعد، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مدير أمن الإسكندرية، التي وقعت ظهر السبت بمنطقة رشدي شرق المحافظة. وأسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين.



وشددت أبو السعد في بيان لها، على أن الإرهاب الغاشم لن يضعف من عزيمة حماة مصر وأبنائها المخلصين الذين عقدوا العزم على القضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأرض مصر وترويع مواطنيها، وسنرد الصاع صاعين وسنشارك فى الانتخابات الرئاسية.



وتابعت أن مصر لن ينكسر لها ذراع ولن يثنيها مثل هذه الأعمال القذرة عن محاربة الإرهاب، وأن الانتخابات الرئاسية هى الرصاصة التى سيطلقها المصريون بصدر العدو.



وأردفت أبو السعد أن مصر تدفع ثمن محاربة الإرهاب من جنودنا وأبنائنا وأثنى على يقظة جنودنا ونجاحهم فى التصدى للمحاولة الإرهابية.