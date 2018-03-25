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برلمان

برلماني: «تفجير الإسكندرية» يؤكد احتضار الارهاب

الأحد 25/مارس/2018 - 01:00 ص
«تفجير الإسكندرية»
«تفجير الإسكندرية»
أحمد أيمن
أكد النائب بكر ابو غريب، عضو مجلس النواب، أن مصر تواجه إرهابًا داخليًا وخارجيًا وتجلت صورته في العمل الإجرامي، الذي استهدف مدير أمن الإسكندرية، مشددًا على ضرورة التكاتف والوقوف بقوة مع الوطن.

وقال "أبو غريب"، في تصريحات صحفية، إن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي لما يحاك من مؤامرات ضد الوطن، مؤكدًا أن التفجير الإرهابي الخسيس يؤكد أن الإرهاب يحتضر في سيناء، وأن هذه المحاولة الجبانة ما هي إلا الرمق الأخير للإرهاب.

وشدد "عضو مجلس النواب" على ضرورة المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوجيه الضربة القاضية لرعاة الإرهاب في العالم، مضيفًا هذه العملية الهدف من ورائها هو بث الخوف في نفوس الإرهابين، ولكنهم لا يعرفون أن المصريين أصحاب حضارة 7000 سنة لن يخشوا إلا الله.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح السبت، انفجارًا أسفر عن استشهاد شرطيين اثنين وإصابة 4، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

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