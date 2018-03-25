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برلمان

«دعم مصر» يناقش مشروع قانون النقل البري.. اليوم

الأحد 25/مارس/2018 - 04:34 ص
ائتلاف دعم مصر
ائتلاف دعم مصر
يعقد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي في مقره بالتجمع الخامس في الثالثة من مساء اليوم الأحد جلسة حوار مجتمعي لمناقشة قانون النقل البري ودراسة دمج شركات النقل الخاص في إطار قانوني، في إطار جهود الائتلاف لإتاحة الفرصة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي.

يشارك في اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي، والدكتور مجدي مرشد أمين عام الائتلاف، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البري ممثلين عن شركتي أوبر وكريم.

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