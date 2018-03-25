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شاهد..أيمن عقيل يشرح تفاصيل تغطية المجتمع المدني والدولي للانتخابات

الأحد 25/مارس/2018 - 12:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنه تم اختيار اسم الائتلاف بالشراكة مع منظمة متطوعون بلا حدود بجنيف، بعد حصولهم على موافقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وأَضاف «عقيل» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن أهم وظيفة للمتابع الدولي على الانتخابات الرئاسية هي الحيادية والنزاهة طبقا للمعايير الدولة، مشيرا إلى أن لائتلاف تم إطلاقه 17 مارس 2017 لمتابعة العملية الانتخابية بالتعاون مع المتابعين الدوليين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن هناك تنسيقا مع متابعين محليين ودوليين من العديد من الدول منهم تونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا واليونان، مؤكدا أن كل المتابعين الدوليين حريصين على متابعة المشهد الانتخابي بأنفسهم، ولكن البعض كان يخشى المجيء إلى مصر خوفا من الإرهاب بسبب التأثيرات الخارجية بنقل الصورة الكاذبة عن مصر.

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