4 حيل سريعة تخلصك من آلام القولون
الأحد 25/مارس/2018 - 12:59 ص
يعد القولون العصبي من أكثر الأعراض المزعجة التي يعاني منها الكثيرين إليك مجموعة القواعد التالية للتخلص من أعراضه المزعجة يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى لا تترددى فى تجربتها.
1- عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فهي تساعد على التقليل من التوتر وتحسين حركة الأمعاء.
2- الاسترخاء .. يساعدك على التخلص من التوتر جربى أخذ قسط من الراحة على الأقل 20 دقيقة يوميا في غرفة خافتة وستدهشين بالنتيجة.
3- تناول الكثير من الألياف فهى تقلل من الإصابة بالغازات والتقلصات التى تعد أبرز الأعراض المزعجة للقولون العصبى.
4- أكثرى من تناول الزبادي فهو غنى بالخمائر الطبيعية والانزيمات الهاضمة التى تساعد على إراحة الهضم.