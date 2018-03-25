4 حيل سريعة تخلصك من آلام القولون

يعد القولون العصبي من أكثر الأعراض المزعجة التي يعاني منها الكثيرين إليك مجموعة القواعد التالية للتخلص من أعراضه المزعجة يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى لا تترددى فى تجربتها.



1- عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فهي تساعد على التقليل من التوتر وتحسين حركة الأمعاء.



2- الاسترخاء .. يساعدك على التخلص من التوتر جربى أخذ قسط من الراحة على الأقل 20 دقيقة يوميا في غرفة خافتة وستدهشين بالنتيجة.



3- تناول الكثير من الألياف فهى تقلل من الإصابة بالغازات والتقلصات التى تعد أبرز الأعراض المزعجة للقولون العصبى.



4- أكثرى من تناول الزبادي فهو غنى بالخمائر الطبيعية والانزيمات الهاضمة التى تساعد على إراحة الهضم.