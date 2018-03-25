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احذري.. السعال الجاف مؤشر خطير للإصابة بمرض السل

الأحد 25/مارس/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد السل من الأمراض التى يصعب اكتشافها فى مراحلها المبكرة مما يتسبب فى الكثير من المضاعفات فى اليوم العالمى لمكافحة مرض السل ..

أكد استشاري الجهاز التنفسى شريف مشرفة أن السل مرض معد يؤثر بنسبة كبيرة على الجهاز التنفسى وأجزاء أخرى من الجسم ولفت إلى أنه هناك بعض الأعراض التي يجب ألا تستهيني بها تعد مؤشر لإصابتك بالسل أبرزها الإصابة بالسعال الذي يستمر ثلاثة أسابيع مع وجود أعراض أخرى تصاحب السعال الجاف أبرزها الشعور بألم في الصدر وفقدان الوزن غير المتعمد مع الشعور بالتعرق ليليا وفقدان الشهية.

أكد أن أبرز الأعراض الأخرى لمرض السل هى الشعور بالإرهاق من أقل مجهود ووجود دم فى المخاط أثناء الكحة و ألم فى الصدر وبعض الضيق فى التنفس وكلها أعراض يجب أن لا تستهينى بها فهى مؤشر للإصابة بالسل ويجب التوقف عندها لأن الاكتشاف المبكر قد يساعد على تجنب المضاعفات والتى قد تصل للوفاة.

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