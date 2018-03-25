مفاجأة.. تناول الخس يحميك من 7 مشكلات خطيرة

لا يعلم معظمنا الفوائد العديدة لتناول الخس بصورة مستمرة والبعض يعتقد أن تناول الخس قد لا يؤثر بصورة مباشرة على الجسم وهو ما يجعلنا لا نستفيد من الفوائد الكثيرة له.



فكما جاء فى موقع "شير كير" فإن تناول الخس يساعد فى التصدى للكثير من المشكلات الصحية ومنها السرطان كونه يساعد على تعزيز المواد المضادة للأكسدة التى تمنع نمو الجذور الحرة.



ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن تناول الخس يساهم فى التصدى لمشكلة سموم الجسم والمعدة والدم، كما يقى من مخاطر التعرض لمشكلة النقرس ويساعد فى التخلص من الدهون والضغط العالى.