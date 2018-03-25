ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

مفاجأة.. تناول الخس يحميك من 7 مشكلات خطيرة

الأحد 25/مارس/2018 - 04:34 ص
صدى البلد
علا أحمد
لا يعلم معظمنا الفوائد العديدة لتناول الخس بصورة مستمرة والبعض يعتقد أن تناول الخس قد لا يؤثر بصورة مباشرة على الجسم وهو ما يجعلنا لا نستفيد من الفوائد الكثيرة له.

فكما جاء فى موقع "شير كير" فإن تناول الخس يساعد فى التصدى للكثير من المشكلات الصحية ومنها السرطان كونه يساعد على تعزيز المواد المضادة للأكسدة التى تمنع نمو الجذور الحرة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن تناول الخس يساهم فى التصدى لمشكلة سموم الجسم والمعدة والدم، كما يقى من مخاطر التعرض لمشكلة النقرس ويساعد فى التخلص من الدهون والضغط العالى.

ترشيحاتنا

ترامب يستخدم خطة "فرق تسد" مع مثلث روسيا والصين وإيران..هل تخون موسكو طهران من أجل صفقة مع واشنطن.. وهل سيضم "الحزام الواحد" الصيني الولايات المتحدة

خالد عبدالعزيز يكشف تفاصيل جلسته مع محمد صلاح في سويسرا

شاهد..السقا والمخرج محمد سامى فى كواليس فيلم " 3 شهور "

يوميات النجوم على "السوشيال ميديا".. شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة والجمهور: "قلبت على جوهرة".. وصلاح عبد الله بعد حادث الإسكندرية: «نهايتكم قربت ».. وهذا ما كتبته «البنا» قبل أيام من وفاتها

شوبير: «تعظيم سلام» لمصر على الأداء في ودية البرتغال.. فيديو

إيران تحرم سجينًا من حقه في العلاج كونه سُنيًا

كل ما تريد معرفته عن الانتخابات.. 59 مليون ناخب في 13 ألف لجنة فرعية وفتح الأبواب التاسعة صباحًا.. و"الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم

أيمن يونس: خروج صلاح سحب الثقة وهيكتور كوبر أخطأ في المباراة

"سكاي نيوز": هكذا أوقف ترامب الاستفزازات الايرانية للبحرية الأمريكية

الشباب والرياضة: إذاعة مباريات كأس العالم عبر التلفزيون أصبحت وشيكة

قطر تمول التطرف بأموال العقارات.. تساؤلات حول جدية إعلان الدوحة الأخير بشأن الأشخاص والكيانات الإرهابية

شوبير: حجازي رجل مباراة البرتغال والشناوي لا يسأل عن الهدفين..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

"داليا البحيري" بإطلالة راقية في عرض أزياء هاني البحيري

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

فيديو

خالد الغندور: عبدالله السعيد "ميستاهلش كل المبلغ ده"..فيديو
مصطفى يونس: مصر كسبت حارسا كبيرا ولا تنتقدوا شيكابالا
سعفان الصغير مهاجما الشناوي:أى حارس ناشئ يصد الكورتين اللى صدهم
الغندور يكشف رد فعل صلاح تجاه "كوبر" بعد تبديله..فيديو
مرتضى منصور: السعيد هو ميسى مصر..وهناخد 10 أضعاف ما دفعناه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟