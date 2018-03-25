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منوعات

ردة فعل كلب لحظة رؤيته صاحبه بعد عودته من الجيش .. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أظهر كلب  المعنى الحقيقي للصداقة والوفاء عندما احتضن مالكه بحرارة، بعد عودته إلى منزله أثرت غيبه عن لتأديته الخدمة العسكرية.

وصور الفيديو شمال ولاية كارولينا، حيث كان الجرو المتحمس، للحظة وصول صاحبه وينقض عليه بكل حب واخلاص.

وتبين اللقطات المسجلة الكلب وهو يخرج خارج فناء منزل، ليفاجئ بوقف صاحبه أمام مرتديًا زيه العسكري ليركض الكلب نحوه ويحتضنه بحميمية واشتياقه إليه بعد غيابه فترة طويلة عنه بسبب تأديته الخدمة العسكرية.

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