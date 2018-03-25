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فكر دينى

حكم زيادة الإمام في تكبيرات الجنازة عن 4 تكبيرات

الأحد 25/مارس/2018 - 01:03 ص
تكبيرات الجنازة
تكبيرات الجنازة
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات فلا يُتّبَع بل ينتظر المقتدون حتى يسلموا معه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لو زاد الإمام في تكبيرات الجنازة عن الأربعة؟»، أن المالكية يرون يكره أن ينتظر بل يسلم المقتدون دونه، أما الشافعية فينوي المقتدون المفارقة بقلوبهم وهم بالخيار أن يسلموا قبله أو ينتظروا ليسلموا معه والأفضل الانتظار حتى يسلموا معه، أما الحنابلة فيرون إن زاد سهوًا يتابعه المقتدون في الزيادة إلى سبع تكبيرات فإن زاد عن السبع نبهوه ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله.

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