إيران تحرم سجينًا من حقه في العلاج كونه سُنيًا

حرمت السلطات الإيرانية السجين سيد حسين يوسفي الذي يعاني من أمراض في الكلى من تلقي العلاج في محبسه، كما رفضت ذهابه للمستشفى ومراجعة الأطباء.



وبحسب ما ذكره موقع "راديو أوميد" الإيراني، امس السبت، أن أطباء سجن "مهاباد" أخبروا يوسفي أن نسبة الكرياتين ارتفعت في كليتيه وأنه من المحتمل أن يصاب بفشل في وظائفهما.



وأضاف الموقع أن سلطات سجن مهاباد قد علمت بتفاصيل حالة يوسفي من خلال تقارير أطباء السجن، إلا أنهم أصروا على رفضهم السماح له بالذهاب إلى المستشفى، وذلك بسبب كونه من المسلمين السنة.



وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت يوسفي قبل 8 أشهر بتهمة التحريض ضد النظام ونشر أخبار كاذبة من خلال نشاطاته الدينية.



ويذكر أن تقارير منظمات حقوق الإنسان و"هيومن رايتس ووتش" ذكرت العديد من المخالفات التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المعتقلين والمسجونين، وذكر آخر قتل الباحث سيد إمامي في المعتقل، كذلك يشتهر سجن "إيفين" بأنه أحد أكثر السجون في العالم انتهاكا لحقوق الإنسان من تعذيب وقتل.

