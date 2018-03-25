وصفة لن تكلفك جنيهين لتوحيد لون البشرة

تعانى من اسمرار البشرة وافتقارها للبريق والنضارة إليك أسرع وصفة لتوحيد لون البشرة تقدمها خبيرة التجميل منى اليمانى لـ"صدى البلد"



كل ما تحتاجين ..



ملعقة كبيرة زبدة كاكاو .

ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبير عسل

ملعقة من السكر البنى



طريقة التحضير:



فى برطمان زجاجى أمزجى المكونات وقومى بتوزيعها على بشرتك بالتساوى واتركيها حوالى 30 دقيقة ثم قومي بشطف وجهك بماء دافئ ويمكنك تكرارا الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة ..