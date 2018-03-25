وصفة لن تكلفك جنيهين لتوحيد لون البشرة
الأحد 25/مارس/2018 - 06:20 ص
تعانى من اسمرار البشرة وافتقارها للبريق والنضارة إليك أسرع وصفة لتوحيد لون البشرة تقدمها خبيرة التجميل منى اليمانى لـ"صدى البلد"
كل ما تحتاجين ..
ملعقة كبيرة زبدة كاكاو .
ملعقة كبيرة ماء ورد
ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة كبير عسل
ملعقة من السكر البنى
طريقة التحضير:
فى برطمان زجاجى أمزجى المكونات وقومى بتوزيعها على بشرتك بالتساوى واتركيها حوالى 30 دقيقة ثم قومي بشطف وجهك بماء دافئ ويمكنك تكرارا الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة ..