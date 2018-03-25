منتخب البرازيل يستعد لمواجهة ألمانيا الثلاثاء

تدرب المنتخب البرازيلي، أحد أكبر المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، اليوم على ملعب (يونيون إف سي) في برلين، بعد ساعات قليلة من وصوله، حيث سيواجه المنتخب الألماني في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل.



وخاض اللاعبون الذيم لم يشاركوا في المباراة المنتخب الماضية أمام المنتخب الروسي، والتي انتهت بفوز منتخب الكناري بثلاثية نظيفة، تدريبا مكثفا تحت قيادة المدرب تيتي ومساعديه.



وأجرى كل من غابرييل خيسوس وفيليبي كوتينيو ودوجلاس كوستا تدريبات الركض المتواصل، في حين قام البدلاء في العاصمة الروسية بتدريبات الضغط على الخصم لمنع امتلاكه للكرة والتقدم بها بسلاسة.



وأجرى كل من حارسي المرمى إيدرسون ونيتو واللاعبين فاجنر وماركينيوس وجيروميل ورودريجو كايو وإسمايلي وفرناندينيو وفريد وريناتو أوجوستو وتاليسكا وتايسون وفيرمينو وويليان جوزيه، التدريبات على أرضية ملعب (ألتين فورستيري).



وسيواصل المنتخب البرازيلي تدريبه الثاني على الأراضي الألمانية غدا الأحد.