ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب البرازيل يستعد لمواجهة ألمانيا الثلاثاء

الأحد 25/مارس/2018 - 01:12 ص
المنتخب البرازيلي
المنتخب البرازيلي
حسن العمدة
تدرب المنتخب البرازيلي، أحد أكبر المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، اليوم على ملعب (يونيون إف سي) في برلين، بعد ساعات قليلة من وصوله، حيث سيواجه المنتخب الألماني في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض اللاعبون الذيم لم يشاركوا في المباراة المنتخب الماضية أمام المنتخب الروسي، والتي انتهت بفوز منتخب الكناري بثلاثية نظيفة، تدريبا مكثفا تحت قيادة المدرب تيتي ومساعديه.

وأجرى كل من غابرييل خيسوس وفيليبي كوتينيو ودوجلاس كوستا تدريبات الركض المتواصل، في حين قام البدلاء في العاصمة الروسية بتدريبات الضغط على الخصم لمنع امتلاكه للكرة والتقدم بها بسلاسة.

وأجرى كل من حارسي المرمى إيدرسون ونيتو واللاعبين فاجنر وماركينيوس وجيروميل ورودريجو كايو وإسمايلي وفرناندينيو وفريد وريناتو أوجوستو وتاليسكا وتايسون وفيرمينو وويليان جوزيه، التدريبات على أرضية ملعب (ألتين فورستيري).

وسيواصل المنتخب البرازيلي تدريبه الثاني على الأراضي الألمانية غدا الأحد.

ترشيحاتنا

شاهد عيان: مدير أمن الاسكندرية نقل جثث رجاله بنفسه وطلب الاسعاف لهم.. فيديو

خالد عبدالعزيز يكشف تفاصيل جلسته مع محمد صلاح في سويسرا

شاهد.. محمود سعد يتضامن مع «ميدو» و«عبد الغني» بسبب الفيديو الفاضح

موقع روسي: المشجعون الروس اقتنعوا بخطورة صلاح بعد مباراة البرتغال

شاهد.. شريف إكرامي «يحرج» أحمد حسام ميدو

شاهد .. رسالة مرتضى منصور لـ"الشباب" للمشاركة في الانتخابات

آمنة نصير تهاجم فيديو الألفاظ المسيئة: «شغل غابات».. فيديو

الشباب والرياضة: إذاعة مباريات كأس العالم عبر التلفزيون أصبحت وشيكة

أحمد ناجي يعقد جلسة مع محمد الشناوي بمران منتخب مصر

وزير الداخلية: تحديد مرتكبي حادث انفجار الإسكندرية الإرهابي.. فيديو

أيمن يونس: خروج صلاح سحب الثقة وهيكتور كوبر أخطأ في المباراة

رولا سعد تحتضن حسن يوسف في حفل خاص.. والجمهور: «عيب كدا»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رقيقة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

شاهد.. «النني» يعلق على خسارة مصر من البرتغال

فيديو

كوبر: الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال..فيديو
نجم الزمالك السابق: «فييرا» لديه رغبة في العودة للدوري المصري..فيديو
شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو
شاهد..أيمن عقيل يشرح تفاصيل تغطية المجتمع المدني والدولي للانتخابات
أحمد ناجي: لدينا ثقة كبيرة في الشناوي.. والفرصة متاحة أمام الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟