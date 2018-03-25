حامد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى السويس

كرم اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس مساء السبت بقصر ثقافة السويس الأمهات المثاليات على مستوى محافظة السويس وهن دكتورة عزيزة عبد الستار الأم المثالية علي لمتحدي الإعاقة علي مستوي الجمهورية وماجدة عشماوي الأم المثالية الأولى على السويس والسابعة على مستوى الجمهورية ولمياء عفيفي الأم المثالية الثانية وثناء محمد محمود الأم المثالية الثالثة وسحر فهمي محمد الام المثالية الرابعة على السويس وولاء زكي سيد الأم المثالية الخامسة وسامية السيد رمضان الام المثالية البديلة .



وكرم المحافظ أمهات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وهما محروسة محمد سليم والدة الشهيد مجند محمد كامل جميل وفايزة محمد أحمد والدة الشهيد مجند إسلام محمد سعد .



وقام حامد بتكريم كلا من نجاة محمد حراجي من حي فيصل الام المثالية علي مستوى الأحياء ورشيدة عبد العزيز إبراهيم من التأمينات الاجتماعية الام المثالية علي مستوي المديريات وصباح عبد العظيم بدوي مدير ادارة دار الرحمة للايتام ( أم الأيتام ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن المتميز علي مدار سنوات طويلة في العمل.



واكد اللواء أح أحمد حامد محافظ السويس في كلمته قدم التحية والتقدير والشكر لكل أم مصرية سويسية وكل أم شهيد مؤكدا علي ان الشهيد روي بدمائه الطاهرة تراب هذا الوطن المفداه ، مشيرا الي ان الأم المصرية منذ قديم الأزل وهي رمزا...رمزا للعطاء والكفاح .