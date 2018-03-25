ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حامد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى السويس

الأحد 25/مارس/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
كرم اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس مساء السبت بقصر ثقافة السويس الأمهات المثاليات على مستوى محافظة السويس وهن دكتورة عزيزة عبد الستار الأم المثالية علي لمتحدي الإعاقة علي مستوي الجمهورية وماجدة عشماوي الأم المثالية الأولى على السويس والسابعة على مستوى الجمهورية ولمياء عفيفي الأم المثالية الثانية وثناء محمد محمود الأم المثالية الثالثة وسحر فهمي محمد الام المثالية الرابعة على السويس وولاء زكي سيد الأم المثالية الخامسة وسامية السيد رمضان الام المثالية البديلة .

وكرم المحافظ أمهات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وهما محروسة محمد سليم والدة الشهيد مجند محمد كامل جميل وفايزة محمد أحمد والدة الشهيد مجند إسلام محمد سعد .

وقام حامد بتكريم كلا من نجاة محمد حراجي من حي فيصل الام المثالية علي مستوى الأحياء ورشيدة عبد العزيز إبراهيم من التأمينات الاجتماعية الام المثالية علي مستوي المديريات وصباح عبد العظيم بدوي مدير ادارة دار الرحمة للايتام ( أم الأيتام ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن المتميز علي مدار سنوات طويلة في العمل.

واكد اللواء أح أحمد حامد محافظ السويس في كلمته قدم التحية والتقدير والشكر لكل أم مصرية سويسية وكل أم شهيد مؤكدا علي ان الشهيد روي بدمائه الطاهرة تراب هذا الوطن المفداه ، مشيرا الي ان الأم المصرية منذ قديم الأزل وهي رمزا...رمزا للعطاء والكفاح .
حامد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى السويس
حامد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى السويس
حامد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى السويس

ترشيحاتنا

احذري.. السعال الجاف مؤشر خطير للإصابة بمرض السل

خالد عبدالعزيز: غير مسموح للوزير التصرف كباقي الجماهير

عمرو أديب: كريستيانو رونالدو الماضى و محمد صلاح المستقبل

عمرو أديب عن احتفال طارق حامد بهدف محمد صلاح :" انزل يا حبيبي مش كدا"

الغندور يكشف رد فعل صلاح تجاه "كوبر" بعد تبديله..فيديو

قطر تمول التطرف بأموال العقارات.. تساؤلات حول جدية إعلان الدوحة الأخير بشأن الأشخاص والكيانات الإرهابية

الشباب والرياضة: إذاعة مباريات كأس العالم عبر التلفزيون أصبحت وشيكة

شوبير عن كريستيانو رونالدو: "ده سئيل" ..فيديو

حبس ربة منزل استولت على 4 ملايين جنيه من المواطنين

صحف اليوم..السيسي: لم نلجأ لمسكنات ولا نروج للوهم والآمال الكاذبة.. مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب الشهر المقبل في القاهرة..توفير نماذج الإجابة للبوكليت على موقع «التعليم»

إسلام الشاطر معلقا على الفيديو المسرب: "مين فينا مابيغلطش"

الشارقة تحتفي بوفود ملتقى الشارقة للأطفال العرب الـ13

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

"داليا البحيري" بإطلالة راقية في عرض أزياء هاني البحيري

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

فيديو

خالد الغندور: عبدالله السعيد "ميستاهلش كل المبلغ ده"..فيديو
مصطفى يونس: مصر كسبت حارسا كبيرا ولا تنتقدوا شيكابالا
سعفان الصغير مهاجما الشناوي:أى حارس ناشئ يصد الكورتين اللى صدهم
الغندور يكشف رد فعل صلاح تجاه "كوبر" بعد تبديله..فيديو
مرتضى منصور: السعيد هو ميسى مصر..وهناخد 10 أضعاف ما دفعناه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟