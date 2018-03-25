أيمن يونس: خروج صلاح سحب الثقة وهيكتور كوبر أخطأ في المباراة

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق، إن فوز المنتخب حتى الدقيقة تسعين في مباراة أمس لم يكن يصدق؛ مضيفا أن الحالة التي كانت تعيشها الجماهير المصرية لم توجد من قبل .



وأضاف يونس في تصريحات عبر برنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر أخطاء في الوقت الأخير عندما أراد تغيير محمد صلاح قائلا"الثقة اتسحبت ".



وأكمل أنه بالرغم من المستوى الجيد الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني في المباراة إلى أن قلة التركيز لدى اللاعبين هي سبب الهزيمة التي تعرض له.



وأشار نجم الزمالك السابق إلى أفضل لاعب في أداء مباراة المنتخب الوطني أمس أمام نظيره البرتغالي هو محمد عبد الشافي لما يمتلكه من ثقة وقوة أثناء اللقاء مضيفا أنا أحمد فتحي استطاع من تقديم مباراة جيدة.



واستدار أنه يجب على لاعب المنتخب الوطني في المباراة القادمة وخصوصا في مباراة المونديال أن تتوافر لديهم التركيز منذ بداية المباراة إلى نهايته وذلك هو احد العوامل الاساسية التي يجب أن يضيعه هيكتور كوبر لدى اللاعبين مضيفا الى انه يجب ان يعمل الأرجنتيني في اختياراته دون الاعتماد الأساسي على محمد صلاح.



واختتم أن المباراة القادمة للمنتخب المصري أمام نظيره اليوناني مباراة أكثر صعوبة من الماضية ولابد من أخذ الحذر قبل خوضها قائلا " إنه مباراة مفيدة " .



وأعرب يونس أنه كان يتمنى فوز المنتخب الوطني في مباراة أمس خصوصا انه كان من السهولة الخروج بالفوز من ذلك اللقاء

وشدد يونس على ضرورة توقيع العقاب على المتسبب الرئيس في تسريب الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لرباعي التحليلي للمباراة قائلا " ده خاين ولازم يتعاقب".