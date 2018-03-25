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رياضة

شريف عبدالفضيل معلقا على الفيديو المسيئ:إحنا مش قاعدين فى الجاكوزى

الأحد 25/مارس/2018 - 01:04 ص
شريف عبدالفضيل معلقا
شريف عبدالفضيل معلقا على الفيديو المسئ:" إحنا مش قاعدين فى ا
سخر شريف عبدالفضيل لاعب الأهلى السابق، من محللي قناة ON Sport سيف زاهر ومجدي عبدالغني وحازم إمام وأحمد حسام ميدو، بعدما انتشر فيديو مسيئ مسرب لهم خلال الساعات القليلة الماضية أثار غضب الجماهير المصرية.

وأضاف شريف عبدالفضيل خلال لقائه ببرنامج إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه كان يجب توخي الحذر من جانب محللى قناة أون سبورت أثناء تواجدهم بالقناة، معلقا:" إحنا مش فى الجاكوزى أو السونة"، مشيرا مثل هذه الاحاديث لا تحدث داخل أستديو يحلل المباريات.

واختتم:" يجب محاسبة من سرب الفيديو حتى لا يتم يتكرر هذا مرة أخرى".

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