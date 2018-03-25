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رياضة

"الشاطر": الأهلي يقرر الاستغناء عن عبدالله السعيد نهائيا وبديل مفاجأة له

الأحد 25/مارس/2018 - 12:50 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن مسئولي التعاقد بالنادي الأهلي يحاولون الآن الحصول على خدمات عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" في تصريحات عبر برنامجه إكسترا تايم المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز أن وجود عمرو ورده ضمن صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خلافًا لعبدالله السعيد لاعب الفريق الذي أثار الجدل داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية. 

وأكمل أن إدارة النادي الأهلي قررت الاستغناء عن خدمات عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول الإعارة والبيع نهائيا في الفترة القادمة.   

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