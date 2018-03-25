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رياضة

أسامة نبيه: حزين للخسارة ونعالج الأخطاء والسلبيات قبل مباراة اليونان

الأحد 25/مارس/2018 - 12:56 ص
اسامة نبية : حزين
اسامة نبية : حزين للخسارة امام البرتغال وسيعالج الاخطاء والس
ريهام بكير
قال مدرب المنتخب الوطني أسامة نبيه، إن مباراة منتخب الفراعنة أمام البرتغال كانت جيدة واللاعبون أدوا المباراة بشكل رائع باستثناء آخر دقائق المباراة منوها أن التجربة مفيدة للغاية لمنتخبنا قبل نهائيات مونديال روسيا.

وأضاف "نبيه" خلال مداخلة هاتفية من سويسرا مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يعالج أخطاء وسلبيات مباراة البرتغال خاصة التى ظهرت خلال آخر ربع ساعة في المباراة.

وتابع: "خروج محمد صلاح في مباراة البرتغال بهدف تجربة عدد من اللاعبين "قائلا": "نسعى لتجربة كل اللاعبين في المعسكر وسيكون هناك تغير جذري فى التشكيل الأساسي فى المباراة المقبلة أمام اليونان".

وشدد "نبيه" على أن كل اللاعبين بالمنتخب الوطنى لديهم نسب متساوية فى المشاركة فى مباراة اليونان المقبلة منوها أنة لدينا 80 ,90 % من ثبات التشكيل للمنتخب الوطنى .

وأشار "مدرب المنتخب الوطني" إلى أنه حزين لخسارة منتخب الفراعنة أمام البرتغال وكنت أتمنى الفوز خاصة أن المباراة أمام بطل أوروبا.

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