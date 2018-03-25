رئيس جامعة بنى سويف يدين تفجير الإسكندرية الإرهابى

أدان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف المحاولة الإرهابية الفاشلة، التى وقعت بالإسكندرية، وكانت تستهدف موكب مدير الأمن، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات التى تحاول النيل من الوطن لن تنال من عزم أبناء مصر وتصديهم للإرهاب فى كل مكان.



كما أشار رئيس الجامعة، إلى أن الشعب المصرى العظيم بكافة طوائفه يثمن الجهود التى تبذلها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره الخبيثة من أرض مصر الغالية.



ووجه خالص العزاء لأسرة الشهيد الذى راح ضحية الحادث، داعيا أن ينعم الله على المصابين بنعمة الشفاء العاجل.



