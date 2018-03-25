القبض على أعضاء خلية متهمة بإحراق دورية أمنية بالبحرين

أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن شرطة المباحث الجنائية البحرينية تمكنت من القبض على 7 أشخاص، مشتبه بتورطهم في واقعة احتراق دورية أمنية بالقرب من مدخل الدراز مساء الأربعاء الماضي، ما أسفر كذلك عن إصابة بسيطة لأحد رجال الأمن، بينما اعتبر محللون استهداف دوريات الأمن مؤشرًا لهزيمة الإرهاب.



وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إنه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغًا بالحادث، انتقلت للموقع فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية؛ حيث بدأت بتحديد مسرح الجريمة ومعاينته ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم، ما ضبط بحوزتهم كاميرات بها مقاطع مصورة لمراحل تنفيذ العملية؛ إضافة إلى بعض الأدلة التي تم تحريزها.



وأشار المدير إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة. ووصف محللون سياسيون بحرينيون لـ«البيان» استمرار استهداف الجموع الإرهابية لدوريات الشرطة بالممارسات الإرهابية اليائسة، والمغلوب على أمرها.



وأوضحوا بأن حادثة حرق سيارة شرطة بقرية الدراز بقنابل المولوتوف، جاءت كرد على العمليات الأمنية الاستباقية، وعلى قرب احتضان البحرين لفعالية الفورمولا واحد العالمية.