شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد لضمه إلى صفوفه في الموسم القادم، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات يستحيل أن تتم بالتعاقد.



وأضاف شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، غير مضمون رحيل السعيد عن الأهلي، ومن الممكن عودة مشاركته بشكل رسمي مع الفريق الأول.



وتابع:" من الممكن أن ينضم السعيد الى نادي سعودي على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة، ولكن يستحيل أن ينضم إلى الزمالك.