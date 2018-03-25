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رياضة

ناجي: عواد مثل أولادى.. وأطالب الجميع بدعم المنتخب

الأحد 25/مارس/2018 - 01:29 ص
محمد عواد
محمد عواد
ريهام بكير
علق أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بالمنتخب المصرى على استبعاد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى من ودية البرتغال والتي انتهت بفوز البرتغال بهدفين مقابل هدف.

أوضح " ناجي" خلال مداخلة هاتفية من سويسرا مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن علاقتى جيدة بالجميع ومحمد عواد مثل أولادي مناشدا الجماهير المصرية بمساندة المنتخب ودعمه خلال رحلته فى نهائيات كأس العالم بروسيا مشيرا الى أنة لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الاكفاء ونعمل على تطوير مستواه متمنيا الدعم من الجميع خلال الفتر المقبلة .

وتابع: "لكل مباراة ظروفها الخاصة واختيار حارس مباراة اليونان قرار كوبر والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى " مشيرا الى أن عصام الحضري وجميع الحراس فى سعادة تامة ولا يوجد أزمة من اشتراك أى حارس مع المنتخب.

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