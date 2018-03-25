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أخبار العالم

غارات إسرائيلية على غزة

الأحد 25/مارس/2018 - 01:30 ص
غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على غزة
أحمد محرم
أفادت قناة "الحرة" بأن مقاتلات إسرائيلية أغارت على هدف تابع لحركة حماس داخل معسكر تدريب في رفح جنوب قطاع غزة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على صفحته في موقع "فيسبوك".

وقال أدرعي إن ذلك جاء ردا على "المساس بالجدار الأمني إضافة إلى محاولة إشعال النيران بآلية هندسية".

وحمل أدرعي حركة حماس مسؤولية الحادث "وكل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

وقال حساب المتحدث العسكري الإسرائيلي على "تويتر" إن الجيش "سيواصل إحباط جميع محاولات إيذاء إسرائيل وسيرد بشدة على من يرغبون في إيذاء المدنيين الإسرائيليين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف قبل حوالي أسبوعين أهدافا تابعة لحماس على حدود شمال قطاع غزة، ردا على انفجار عبوات ناسفة على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

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