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أخبار العالم

صحيفة أردنية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية لـ"داعش" في المملكة نهاية العام الماضي

الأحد 25/مارس/2018 - 07:13 ص
الأردن
الأردن
أ ش أ
كشفت صحيفة "الغد" الأردنية عن تفاصيل إحباط المخابرات العامة الأردنية مخطط عملية إرهابية لإحدى الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في المملكة نهاية العام الماضي.

وذكرت الصحيفة مساء السبت عبر موقعها الإلكتروني، أن دائرة المخابرات العامة الأردنية نجحت في منع عناصر خلية نائمة كانت تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي ، من تنفيذ عمل إرهابي ضد العاملين في مكتب مخابرات الرصيفة، ومديرية شرطة الرصيفة، ومركز أمن ياجوز والدوريات المتواجدة على طريق عمان- الزرقاء بحلول نهاية العام الفائت بواسطة أسلحة أوتوماتيكية.
وأوضحت أن التنظيم الذي كانت فكّكته دائرة المخابرات العامة الأردنية كان مرتبطًا بتنظيم داعش ومؤلفًا من 15 متهمًا جميعهم من سكان مدينة الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، ومن مؤيدي التنظيم ويروجون له، كما حصلوا على فتوى من التنظيم تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، - بحسب لائحة الاتهام التي يحاكمون وفقها أمام محكمة أمن الدولة حاليًا.
وأضافت أنه تم القبض على المتهمين تباعًا خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر العام الماضي.
وأشارت إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، أسند للمتهمين الـ15، سبع تهم هي: "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي".

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