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رياضة

كوبر عن أزمة السعيد: المهم الاستفادة به في المنتخب

الأحد 25/مارس/2018 - 04:23 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
حسن العمدة
أشاد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، بما قدمه عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي أمام البرتغال.

وبسؤاله عن أزمة السعيد ، قال: أحب دائما دعم أي لاعب في المنتخب واقف خلفه في أي أزمة له.

وأوضح كوبر، فى تصريحات تلفزيونية ، أنا لست قاضيا أو حكما أحدد ما هو صحيح وما هو خطأ أنا فقط أحلل موقف اللاعب نفسيا، ليس السعيد فقط بل أتحدث عن أي لاعب يتواجد في المنتخب.

وواصل ، كجهاز فني، نحلل اللاعب نفسيا ونرى هل هو في كامل الاستعداد للمشاركة أم لا، ثم نتخذ القرار الصحيح لصالح المنتخب.

وشدد كوبر ، على أن عبد الله السعيد يعد لاعبا مهما للغاية وذكي جدا وعندما حللنا لقاء البرتغال، رأينا مدى تحركات السعيد الذكية للغاية في المباراة وهو لاعب ممتع.

وأشار كوبر ، إلى أنه يتفهم أزمته ولكننا دائما نحاول أن نتفادى أي أزمة ولا نتحدث عنها نهائيا.

وأكمل ، يوجد 100 مليون مصري ينتظر من السعيد أداء جيدا مع المنتخب ولا يهمهم الآن أزمته بل أداءه مع المنتخب.

واختتم هيكتور كوبر ، تصريحاته ، رأيت أن حالة السعيد جيدة جدا ومن هنا شارك في المباراة وقدم أداء جيدا جدا.

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