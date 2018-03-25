كوبر عن أزمة السعيد: المهم الاستفادة به في المنتخب

أشاد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، بما قدمه عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي أمام البرتغال.



وبسؤاله عن أزمة السعيد ، قال: أحب دائما دعم أي لاعب في المنتخب واقف خلفه في أي أزمة له.



وأوضح كوبر، فى تصريحات تلفزيونية ، أنا لست قاضيا أو حكما أحدد ما هو صحيح وما هو خطأ أنا فقط أحلل موقف اللاعب نفسيا، ليس السعيد فقط بل أتحدث عن أي لاعب يتواجد في المنتخب.



وواصل ، كجهاز فني، نحلل اللاعب نفسيا ونرى هل هو في كامل الاستعداد للمشاركة أم لا، ثم نتخذ القرار الصحيح لصالح المنتخب.



وشدد كوبر ، على أن عبد الله السعيد يعد لاعبا مهما للغاية وذكي جدا وعندما حللنا لقاء البرتغال، رأينا مدى تحركات السعيد الذكية للغاية في المباراة وهو لاعب ممتع.



وأشار كوبر ، إلى أنه يتفهم أزمته ولكننا دائما نحاول أن نتفادى أي أزمة ولا نتحدث عنها نهائيا.



وأكمل ، يوجد 100 مليون مصري ينتظر من السعيد أداء جيدا مع المنتخب ولا يهمهم الآن أزمته بل أداءه مع المنتخب.



واختتم هيكتور كوبر ، تصريحاته ، رأيت أن حالة السعيد جيدة جدا ومن هنا شارك في المباراة وقدم أداء جيدا جدا.