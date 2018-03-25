ننشر التشكيل النهائي للجنة السياحة العلاجية

أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان ، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للسياحة العلاجية برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه .



ضمت اللجنة فى عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه وممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يختاره الوزير المختص .



كما تضمن التشكيل أيضا ممثل عن كل من الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية ، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص ، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.