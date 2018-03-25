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فن

آية عبدالله تشكر الرئيس السيسي وتدعو الشعب للنزول للانتخابات

الأحد 25/مارس/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
سمر سعد
وجهت المطربة آية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة ومدير أعمالها عصام نصرالله رسالة شكر خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلنت دعمها للرئيس فى الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها بعد غد الاثنين خاصة بعد حرص الرئيس على توجيه الشكر لها ولزملائها المشاركين فى أوبريت كلنا معاك.

كما حرصت آية على توجيه الشكر للأمين العام لحملة كلنا معاك محمد هيبة على دعمه للفنانين ودعت آية جموع الشعب إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية .

يذكر أن فريق العمل رفضوا تقاضي أي أجر عن العمل متبرعين به من أجل مصر وأن هذا هو أقل ما يمكن أن يقدموه لمصر وشعبها العظيم في هذه الفترة المهمة من تاريخه وأنهم على قناعة كاملة بالحملة الرئاسية وأهدافها ومساندين للرئيس السيسي في الانتخابات المرتقبة.

ويذكر أن أغنية "كلنا معاك" كلمات الشاعر فوزى ابراهيم الحان وتوزيع محمد رحيم وإخراج محمود طنطاوى.
Hany Samy: https://youtu.be/WkwnnhovQEg

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