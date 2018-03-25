"الفنون الشعبية" يكرم مديحة حمدي وسميرة عبد العزيز والحلو..اليوم

يكرم مساء اليوم الأحد، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د. عادل عبده عددا من الفنانات بمناسبة عيد الأم، على رأسهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ومديحة حمدي وفاتن الحلو والناقدة الفنية وفاء كمال.



ويقام الحفل على خشبة مسرح البالون في تمام السابعة مساء.



ويضم الحفل في فقراته بعد التكريم تقديم فرقة "لايف تيم" الشبابية، المكونة من كمال كمال وعماد كمال وعبد الله الجسمي وأحمد الأمير، كذلك تقدم الفرقة القومية فقراتها المتميزة وعروض للتنورة.



كما سيقدم الحفل الفنان أحمد ماهر ..