مكافأة 100 ألف جنيه للإدلاء بمعلومات عن المتورطين في أزمة الحاجة سعدية

أكد محمود شكل المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج أن ما حدث للسيدة المسنة سعديه شيء مؤسف ومحزن علي جميع العاملين بالخارج بتلفيق قضية لسيدة تبلغ من العمر ٧٢ سنة.



وأضاف شكل أن الإجراءات القانونية سوف تسير بطريقها ولن تقف وهروب الطرف الأساسي يضعف من موقف الأم سعديه وهو الهارب عبدالله م صاحب حقيبة السفر التي كان بداخلها المواد المخدرة، موضحا أنه طبقا للاتفاق الموقع بين مصر والسعودية بعام ٢٠١٤ المادة ٤٠ تنص على تسليم المجرمين والمطلوبين أمنيا بين البلدين.



وأشار أن وجود هذا الشخص يعتبر طرفا أساسيا؛ مؤكدًا أن حملة إعفاء جمركي أطلقت نداء لأصدقاء وأهل هذا الشخص الهارب بمكافأة ١٠٠ ألف جنيه لمن يبلغ عنه ويسلمه للشرطة .



وأضاف شكل أن العمة سعديه خرجت في أزمة صحية كانت قد تعرضت لها وقت إظهار الحبوب المخدرة بالمطار، مضيفا أنها تلقت رعاية طبية على أعلى مستوى إلى جانب معاملة طيبة وتفهم قوات الأمن لموقفها.