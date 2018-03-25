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فن

شاهد..السقا والمخرج محمد سامى فى كواليس فيلم " 3 شهور "

الأحد 25/مارس/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
يواصل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد " 3 شهور " نشر مخرج الفيلم محمد سامي صورة جديدة على صفحته على الفيسبوك جمعته بالسقا من كواليس الفيلم وعلق سامى "انتظروا الفيلم قريبا" .

الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسى حول مواطن مصري يتزوج من امرأة أمريكية، وينجب منها طفل يكون السبب في الكثير من المشاكل.

ويشارك فى بطولته منى زكى ومحمود حميدة وخالد الصاوى وظافر العبدين واخريين ومن المتوقع عرضه فى عيد الفطر القادم .

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