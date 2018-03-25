ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإعصار المداري نورا يجتاح شمال أستراليا

الأحد 25/مارس/2018 - 05:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
اجتاح إعصار مداري من الفئة الثالثة أقصى شمال أستراليا في مطلع الأسبوع وحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.

وصل الإعصار المداري نورا إلى ولاية كوينزلاند بشمال البلاد في وقت متأخر يوم السبت واجتاح الساحل الغربي لكيب يورك على الطرف الشمالي من الولاية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن رغم أن إحدى شركات المرافق أبلغت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ما يربو على 230 منزلا.

وكان مكتب الأرصاد الجوية توقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة لكنه فقد بعضا من شدته وهو يمر من الإقليم الشمالي شرقا إلى كوينزلاند. وذكر المكتب أن الرياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة: إذاعة مباريات كأس العالم عبر التلفزيون أصبحت وشيكة

عمرو أديب عن احتفال طارق حامد بهدف محمد صلاح :" انزل يا حبيبي مش كدا"

شوبير: «تعظيم سلام» لمصر على الأداء في ودية البرتغال.. فيديو

«نبيه»: اتفقنا على القائمة النهائية للاعبي المنتخب في المونديال

وصفة لن تكلفك جنيهين لتوحيد لون البشرة

"سكاي نيوز": هكذا أوقف ترامب الاستفزازات الايرانية للبحرية الأمريكية

حبس ربة منزل استولت على 4 ملايين جنيه من المواطنين

احذري.. السعال الجاف مؤشر خطير للإصابة بمرض السل

شاهد.. تعليق ناري من الغندور على مشاركة شيكابالا بمباراة البرتغال

شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو

إطلاق طاقات المصريين: مليار جنيه سنويا للباحثين المصريين باتفاقية بريما

مرتضى منصور: السعيد هو ميسى مصر..وهناخد 10 أضعاف ما دفعناه..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

"داليا البحيري" بإطلالة راقية في عرض أزياء هاني البحيري

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

فيديو

خالد الغندور: عبدالله السعيد "ميستاهلش كل المبلغ ده"..فيديو
مصطفى يونس: مصر كسبت حارسا كبيرا ولا تنتقدوا شيكابالا
سعفان الصغير مهاجما الشناوي:أى حارس ناشئ يصد الكورتين اللى صدهم
الغندور يكشف رد فعل صلاح تجاه "كوبر" بعد تبديله..فيديو
مرتضى منصور: السعيد هو ميسى مصر..وهناخد 10 أضعاف ما دفعناه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟