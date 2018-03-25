إعصارا "نورا" و"القنبلة" يضربان شمال أستراليا وشرق أمريكا

قالت وكالة "سبوتنيك" إن إعصار نورا المداري من الفئة الثالثة اجتاح أقصى شمال استراليا في مطلع الأسبوع وحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.



وصل الإعصار المداري نورا إلى ولاية كوينزلاند بشمال البلاد في وقت متأخر يوم السبت واجتاح الساحل الغربي لكيب يورك على الطرف الشمالي من الولاية، بحسب رويترز.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن رغم أن إحدى شركات المرافق أبلغت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ما يربو على 230 منزلا.



وكان مكتب الأرصاد الجوية توقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة لكنه فقد بعضا من شدته وهو يمر من الإقليم الشمالي شرقا إلى كوينزلاند، وذكر المكتب أن الرياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.



في سياق آخر، تعرض الساحل الشرقي الأمريكي اليوم السبت 3 مارس إلى "إعصار القنبلة"، وتطورت عاصفة لتصبح من فئة تعرف باسم "إعصار القنبلة".



وهناك 80 مليون شخص في مسار عاصفة إعصار القنبلة، ووصل ارتفاع المياه إلى 13.8 قدم قبل منتصف ليل يوم الجمعة الماضي في بوسطن جراء الإعصار، وحذرت السلطات الأمريكية المواطنين من التعرض للعاصفة ورياحها الشديدة.