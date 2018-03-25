ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إعصارا "نورا" و"القنبلة" يضربان شمال أستراليا وشرق أمريكا

الأحد 25/مارس/2018 - 04:59 ص
الإعصار نورا شمال
الإعصار نورا شمال يضرب شمال أستراليا
أحمد محرم
قالت وكالة "سبوتنيك" إن إعصار نورا المداري من الفئة الثالثة اجتاح أقصى شمال استراليا في مطلع الأسبوع وحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.

وصل الإعصار المداري نورا إلى ولاية كوينزلاند بشمال البلاد في وقت متأخر يوم السبت واجتاح الساحل الغربي لكيب يورك على الطرف الشمالي من الولاية، بحسب رويترز.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن رغم أن إحدى شركات المرافق أبلغت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ما يربو على 230 منزلا.

وكان مكتب الأرصاد الجوية توقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة لكنه فقد بعضا من شدته وهو يمر من الإقليم الشمالي شرقا إلى كوينزلاند، وذكر المكتب أن الرياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

في سياق آخر، تعرض الساحل الشرقي الأمريكي اليوم السبت 3 مارس إلى "إعصار القنبلة"، وتطورت عاصفة لتصبح من فئة تعرف باسم "إعصار القنبلة".

وهناك 80 مليون شخص في مسار عاصفة إعصار القنبلة، ووصل ارتفاع المياه إلى 13.8 قدم قبل منتصف ليل يوم الجمعة الماضي في بوسطن جراء الإعصار، وحذرت السلطات الأمريكية المواطنين من التعرض للعاصفة ورياحها الشديدة.

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية على غزة

الشارقة تحتفي بوفود ملتقى الشارقة للأطفال العرب الـ13

شاهد..السقا والمخرج محمد سامى فى كواليس فيلم " 3 شهور "

شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو

كوبر: حرصت على مشاهدة "الشناوي" واتحمل مسئولية قراري

صحف اليوم..السيسي: لم نلجأ لمسكنات ولا نروج للوهم والآمال الكاذبة.. مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب الشهر المقبل في القاهرة..توفير نماذج الإجابة للبوكليت على موقع «التعليم»

إطلاق طاقات المصريين: مليار جنيه سنويا للباحثين المصريين باتفاقية بريما

بهاء سلطان يطرح سيمبلات ألبومه الجديد..فيديو

أحمد ناجي: لدينا ثقة كبيرة في الشناوي.. والفرصة متاحة أمام الجميع.. فيديو

خالد الغندور: عبدالله السعيد "ميستاهلش كل المبلغ ده"..فيديو

يوميات النجوم على "السوشيال ميديا".. شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة والجمهور: "قلبت على جوهرة".. وصلاح عبد الله بعد حادث الإسكندرية: «نهايتكم قربت ».. وهذا ما كتبته «البنا» قبل أيام من وفاتها

عمرو أديب: كريستيانو رونالدو الماضى و محمد صلاح المستقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

"داليا البحيري" بإطلالة راقية في عرض أزياء هاني البحيري

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

فيديو

خالد الغندور: عبدالله السعيد "ميستاهلش كل المبلغ ده"..فيديو
مصطفى يونس: مصر كسبت حارسا كبيرا ولا تنتقدوا شيكابالا
سعفان الصغير مهاجما الشناوي:أى حارس ناشئ يصد الكورتين اللى صدهم
الغندور يكشف رد فعل صلاح تجاه "كوبر" بعد تبديله..فيديو
مرتضى منصور: السعيد هو ميسى مصر..وهناخد 10 أضعاف ما دفعناه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟