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أخبار البلد

النادي المصري بفيينا يكرم قبطية وأخرى مسلمة بمناسبة عيد الأم..صور

الأحد 25/مارس/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
سعيد العربي
في إطار النشاطات الاجتماعية التي يحرص على الاحتفال بها أعرق المؤسسات الأهلية بالنمسا النادي المصري بالعاصمة النمساوية فيينا نظم النادي بمقره في فيينا احتفالية بمناسبة عيد الأم.

وحرص على المشاركة في هذه الاحتفالية رجال دين إسلامي ومسيحي وكذلك أعضاء النادي المصري بفيينا وحضور الإعلامي أسامة نصحي المسؤول الإعلامي لحملة مواطن لدعم الرئيس في أوروبا وأشرف علي الحفل مصطفي عبد الله رئيس النادي

وتم تكريم أم مسلمة واخري قبطية بحضور واسع لرموز الجالية وسيداتها الفضليات.

ومن جانبه أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج بالنشاطات المختلفة التي يحرص عليها النادي المصري بفيينا، مما ذكر أن النادي المصري يقوم بدور اجتماعي وثقافي ورياضي كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما يحسب لإدارته الجديدة برئاسة المهندس مصطفى عبدالله مراسل التليفزيون المصري.
النادي المصري بفيينا يكرم قبطية وأخرى مسلمة بمناسبة عيد الأم..صور
النادي المصري بفيينا يكرم قبطية وأخرى مسلمة بمناسبة عيد الأم..صور
النادي المصري بفيينا يكرم قبطية وأخرى مسلمة بمناسبة عيد الأم..صور
النادي المصري بفيينا يكرم قبطية وأخرى مسلمة بمناسبة عيد الأم..صور

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