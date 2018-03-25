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أخبار البلد

اليوم .. تكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء بحملة "كلنا معاك"..بالقبة

الأحد 25/مارس/2018 - 07:18 ص
النائبة مايسة عطوه
النائبة مايسة عطوه
هيثم سعد الدين
تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمنطقة حدائق القبة احتفالية ، مساء اليوم الأحد ، تحت عنوان "إنتى أمى"، لتكريم أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، والأمهات المثاليات، اعتزازا وتقديرا وعرفانا لدور الأم المصرية فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على التوازن والاستقرار داخل الأسرة وبناء الإنسان.

يشهد الاحتفالية جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة مايسة عطوة، سكرتيرة المراة العاملة باتحاد العمال، والكاتبة الصحفية النائبة نشوى الديب، وعدد من نجوم الفن والمجتمع ورجال السياسة.
وصرح بذلك عادل عبد الصبور المنسق العام للحملة بحدائق القبة ، موضحا أن الاحتفالية سوف تقام بقاعة مركز العلوم الاستكشافى بمدرسة النقراشى الثانوية العسكرية بشارع امتداد ولى العهد بحدائق القبة .

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