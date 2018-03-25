قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية تكريم المرأة المصرية الذى نظمته الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث وذلك على مسرح الجمهورية.



ومن جانبه نقل المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تحية وتهنئة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة للمكرمات، وقام بإلقاء كلمة الدكتور عواض للحضور، حيث أكد فيها على أن تكريم الهيئة للمرأة المصرية هو تكريم للمجتمع بأسره، مؤكدًا على أن الهيئة تحرص سنويًا على تكريم شخصيات نسائية لها أدوار مؤثرة فى مختلف المجالات، إضافة إلى تكريم عدد من الأمهات المثاليات والمبدعات العاملات بالهيئة، موضحًا أن هذا التقليد السنوي هو امتداد لاهتمام كبير توليه الهيئة للمرأة المصرية عبر أنشطتها الثقافية والفنية الموجهة لها بمواقعها الثقافية المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية اعترافًا وعرفانًا بدورها الرائد.

كما وجهت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشكر للسيدات المكرمات، وأكدت على أن تكريم الهيئة للمرأة يعد شئ بسيط مقابل ما تقدمه المرأة لمصر، كما قدمت الشكر للقائمين على هذا الاحتفالية .



وقدم صبرية محمود مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة تحية تقدير واعتزاز لسيدات مصر، وأشارت إلى أن الكلمات تعجز على أعطى المرأة المصرية حقها في التقدير والاجلال فهى رمز العطاء والمثابرة والتضحية والتميز، مشيرة إلى أن الهيئة تكرم اليوم عددًا من الرموز المصرية المميزة والعلامات المضيئة فى مختلفة المجالات والقطاعات.



أعقب ذلك قام هشام عطوة بتكريم بعض الشخصيات النسائية ممن قدمن إسهامات على المستوى القومي بإهدائهم درع الهيئة وشهادة تقدير وهن: النائبة د . ماريان عازر عضو مجلس النواب ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للإتصالات، د . هاجر سعد الدين أول سيدة ترأس شبكة إذاعة القرآن الكريم، ورحمة خالد بطلة السباحة وتسلمها والدها، د. وفاء حجاج القائم بأعمال رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث عام 2017، د. وفاء كامل أول سيدة مصرية وعربية تم اختيارها لتكون عضوًا في مجمع اللغة العربية عام 2014، مروة السلحدار أول قبطانة مصرية، الفنانة نادية رشاد، د . ميسون قطب عميد كلية تربية نوعية، الضابط هبة الإمام أحمد، د. هانيا الشلقامي أستاذ علم الإجتماع بالجامعة الأمريكية، د.شادية القناوي أستاذ علم الإجتماع بكلية الأداب جامعة عين شمس، أنس الوجود رضوان مساعد تحرير جريدة الوفد، دينا مندور زوجة الشهيد الناقد مدحت أبوبكر المتوفي في حادث مسرح بني سويف عام 2005.



كما تم تكريم مجموعة من مبدعات الهيئة، بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الهيئة والأقاليم المختلفة التابعة لها، حيث تم إهداؤهن شهادة تقدير وميدالية الهيئة،وأختتمت الفعاليات بتقديم عرض فنى للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة فاروق البابلى، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها "ست الحبايب" غناء نجلاء سليمان، "وحشتنى" غناء أمانى صلاح، "ونبى يا جميل" غناء إبراهيم فاروق.