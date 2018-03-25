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أخبار البلد

سيارة ذاتية القيادة وطابعة ثلاثية.. أبرز مشروعات عين شمس والمنيا بـ «إطلاق طاقات المصريين»

الأحد 25/مارس/2018 - 12:19 م
سيارة - أرشيفية
سيارة - أرشيفية
مي شاهين و مجدي محمد
تشارك جامعة عين شمس في المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسيارة ذاتية القيادة، والكرسي الذكى، ونظام المتابعة الطبية عن بعد، ونظام توفير الموارد المائية للزراعة (المزرعة الذكية)، وغواصات ذات قدرة التحكم عن بعد، ومواد البناء المقاومة للحريق.

أما جامعة أسيوط، فتشارك بماكينة تفصيص الرمان، وقطار ذي طابقين، حاجز سيارات بالتحكم عن بعد، وعوامة إنقاذ بالتحكم عن بعد، وأجزاء من مصنع أعلاف السمك الطافى.

كما تشارك جامعة المنيا بطابعة ثلاثية الأبعاد (3 –D Printer)، وماكينة ليزر (Laser Engraving Machine)، وماكينة تشغيل مبرمجة صغيرة (Mini CNC)، وجهاز تعويضى، ماكينة تشغيل مبرمجة ذكية، وصوبة زراعية ذكية (Smart Green Hose).

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