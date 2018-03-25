8 أسباب لسوء الهضم.. تعرفي على أعراضه وطرق علاجه
الأحد 25/مارس/2018 - 12:30 م
عسر الهضم
سوء الهضم حالة مرضية تقل فيها كفاءة المعدة على هضم الطعام بالشكل السليم، لذلك يوضح الدكتور حازم المصري، أخصائي التغذية في المركز المصري لعلاج السمنة، أسبابه، وهي:
-عدم إفراز الإنزيمات المسئولة عن الهضم فى المعدة بكميات الكافيه لعملية الهضم.
-عدم كفاءة المرارة في القيام بدورها بافراز العصاره الصفراء المسؤله عن عملية هضم الدهون.
-التنظيم الخاطئ لحركة الأمعاء وذلك مترتب علي سوء تتاول الطعام او اختيار طعام سيئ أو وقت تناول الطعام الخاطئ.
-تناول وجبات حريقه أو تناول وجبات دسمة تحتوى على كميات كبيرة من الدهون والبروتينات.
-بلع الهواء أثناء تناول الطعام وذلك بسبب سرعة تناول الطعام أو عدم مضغه بشكل جيد.
-شرب الماء أو العصائر أو المياه الغازية بكثرة أثناء تناول الطعام او شرب الماء مرة واحدة.
-الضغوط العصبية أو القلق أو التوتر قد تسبب سوء هضم.
-السمنة الزائدة أو حالة ارتجاع عصارة المعدة إلى المرىء فأنت أكثر عرضة لحالات سوء الهضم.
وأشار لأعراضه، وهي:
-التبرز بشكل غير منتظم
-الإحساس بثقل فى البطن وعدم الارتياح مصحوبا بتقلصات غير مريحة
-تجمع للغازات وانتفاخ داخل الأمعاء
أما عن طرق العلاج قال:
-تناول الطعام بشكل صحيح، وذلك يكون ببطء وبمضغه جيدًا.
-تجنب تناول المياه الغازية أو العصائر وخصوصا المعلبة أثناء تناول الطعام وشرب الماء على جرعات صغيرة.
-تناول دواء مساعد على الهضم:
للكبار نأخذ أقراص ديجستين Digestin Tablets (قرصان أثناء تناول الطعام 3 مرات يوميًا)
للصغار نأخذ شراب ديجستين
-تناول مضاد للانتفاخ أقراص للمضغ ديسفلاتيل.