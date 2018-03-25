8 أسباب لسوء الهضم.. تعرفي على أعراضه وطرق علاجه

سوء الهضم حالة مرضية تقل فيها كفاءة المعدة على هضم الطعام بالشكل السليم، لذلك يوضح الدكتور حازم المصري، أخصائي التغذية في المركز المصري لعلاج السمنة، أسبابه، وهي:



-عدم إفراز الإنزيمات المسئولة عن الهضم فى المعدة بكميات الكافيه لعملية الهضم.



-عدم كفاءة المرارة في القيام بدورها بافراز العصاره الصفراء المسؤله عن عملية هضم الدهون.



-التنظيم الخاطئ لحركة الأمعاء وذلك مترتب علي سوء تتاول الطعام او اختيار طعام سيئ أو وقت تناول الطعام الخاطئ.



-تناول وجبات حريقه أو تناول وجبات دسمة تحتوى على كميات كبيرة من الدهون والبروتينات.



-بلع الهواء أثناء تناول الطعام وذلك بسبب سرعة تناول الطعام أو عدم مضغه بشكل جيد.



-شرب الماء أو العصائر أو المياه الغازية بكثرة أثناء تناول الطعام او شرب الماء مرة واحدة.



-الضغوط العصبية أو القلق أو التوتر قد تسبب سوء هضم.



-السمنة الزائدة أو حالة ارتجاع عصارة المعدة إلى المرىء فأنت أكثر عرضة لحالات سوء الهضم.



وأشار لأعراضه، وهي:



-التبرز بشكل غير منتظم

-الإحساس بثقل فى البطن وعدم الارتياح مصحوبا بتقلصات غير مريحة

-تجمع للغازات وانتفاخ داخل الأمعاء



أما عن طرق العلاج قال:



-تناول الطعام بشكل صحيح، وذلك يكون ببطء وبمضغه جيدًا.

-تجنب تناول المياه الغازية أو العصائر وخصوصا المعلبة أثناء تناول الطعام وشرب الماء على جرعات صغيرة.



-تناول دواء مساعد على الهضم:

للكبار نأخذ أقراص ديجستين Digestin Tablets (قرصان أثناء تناول الطعام 3 مرات يوميًا)

للصغار نأخذ شراب ديجستين

-تناول مضاد للانتفاخ أقراص للمضغ ديسفلاتيل.

