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رياضة

الاتحاد التونسي يضاعف راتب مدرب للمنتخب قبل أسابيع من مونديال روسيا

الأحد 25/مارس/2018 - 12:20 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن المدرب نبيل معلول رفع راتبه مع الاتحاد التونسي لكرة القدم قبل أسابيع من بدء مونديال روسيا 2018.

ونقلا عن صحيفة " 24"، قال مدرب المنتخب التونسي إن الاتحاد التونسي رفع راتبه إلى قرابة الضعف، دون أن يحسم بشكل واضح مصيره مع المنتخب بعد المشاركة في المونديال.

وكان معلول صرح في وقت سابق بأن راتبه مع الاتحاد التونسي لكرة القدم يبلغ 34 ألف دينار تونسي (حوالي 14 ألف دولار)، مشيرًا إلى أنه الأضعف بين مدربي الفرق المتأهلة للمونديال.

كما كشف معلول بأنه سيغادر المنتخب بنسبة 90% بعد المونديال، لكن على الأرجح لن يحسم مستقبله مع المنتخب في الوقت الحالي.

وقال معلول: "هذه المرة السادسة التي أتواجد فيها في المنتخب، كما لعبت في كل الفئات في صفوفه. أنا في المنتخب مثلما أكون في بيتي. يمكنني أن أبقى كما أريد، كما يمكنني أن أغادر ثم أعود".

وأضاف: "ليست لدينا مشاكل في المنتخب. أعمل في ظروف جيدة وبشكل مستقل، ولا يوجد تدخل من الاتحاد في الإدارة الفنية للمنتخب".

كما كشف المدرب التونسي "الاتحاد ضاعف مرتبي. وضعي الآن جيد في المنتخب".

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