أحمد فؤاد سليم: «حكاية وطن» صادق ويصل للقلب بشكل مباشر.. فيديو

قدم الفنان أحمد فؤاد سليم الشكر لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على اقتراحها فكرة تقديم فيلم "حكاية وطن"، معلقًا: "كان دعايتنا بالسفارات خلال الفترة الماضية".



وأكد "سليم"، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أن "حكاية وطن" كان إحساسه صادقا لذا كان يصل من القلب إلى القلب بشكل مباشر، وتابع: "ما صدر من القلب وقر فى القلب".



وأوضح أن من أهم أسباب نجاح الفيلم أنه موجز وفى نفس الوقت يعبر عن الأحداث التي مرت بها البلاد، لافتًا إلى أن إحساسه كان صادقا جدًا؛ حيثُ قدم العمل بإحساس كل مواطن.

