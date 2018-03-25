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أخبار العالم

واشنطن بوست : مقتل إرهابيين في غارة للجيش الأمريكي جنوب غرب ليبيا

الأحد 25/مارس/2018 - 12:20 م
الطائرات الامريكية
الطائرات الامريكية
على صالح
أعلن الجيش الأمريكي عن شنه غارة جوية على جنوب غرب ليبيا، أسفرت عن مقتل 2 من المسلحين.

وقالت القيادة الأفريقية، إن الغارة الجوية التي وقعت في وقت متأخر من يوم السبت، قرب بلدة اوباري، إنما تأتي في اطار جهود "لعرقلة وتدمير المنظمات الارهابية"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وأضافت «افريكوم» أنه لم يسقط اي قتلى في صفوف المدنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم نشرها عبر مواقع الاخبارية على شبكة الانترنت أنه توجد سيارات ملوثة بالشظايا خارج منزل مدمر بشدة.

يذكر أن الإرهابيين وسعوا انتشارهم في ليبيا بعد أن أغرقت انتفاضة العام 2011 البلاد في الفوضى، وقد تم طرد مقاتلي داعش من معقلهم الرئيسي في البلاد، في مدينة سرت الساحلية، منذ عام 2016، لكنهم استمروا في تنفيذ هجمات.

وقال الجيش الأمريكي إن الغارات الجوية على ليبيا في سبتمبر قتلت 17 مسلحًا من داعش.

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