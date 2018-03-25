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وزير النقل: الانتهاء من مشروع المحطة المتعددة الأغراض بميناء نويبع خلال 18 شهرا

الأحد 25/مارس/2018 - 12:31 م
وزير النقل بجانب
وزير النقل بجانب محافظ دمياط
زينب مختار
قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال زيارته اليوم، الأحد، لميناء دمياط، بافتتاح توسعة وتطوير مركز العمليات بالميناء بأحدث الأجهزة والمنظومات ليصبح مركز عمليات مشتركا يضم جميع الجهات الأمنية المعنية لمواجهة الأزمات والتفاعل مع الحدث وبتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه.

وتتضمن أعمال التطوير إنشاء غرفة مراقبة مساحتها 250 مترا مربعا للمراقبين، بالإضافة إلى غرفة خادم رئيسي Server Room ووحدات تخزينية مؤمنة بأنظمة إطفاء آلي وتركيب شاشة عرض حائطية Video Wall لعرض جميع الكاميرات وشاشات عرض منفصلة لزوم المراقبة اللحظية طوال 24 ساعة، وكذلك تجهيز غرفة العمليات بجميع منظومات العمليات لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير النقل أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن وزارة النقل لديها استراتيجية واضحة للتطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة أحدث النظم في الموانئ البحرية العالمية.

وقال عرفات إن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة المتعددة الأغراض بميناء نويبع تبلغ 1.3 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا من بدء الأعمال الإنشائية لها، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء رصيف بحري بطول 630 م وعمق -17 م وساحة خلفية بمساحة 75 ألف م2، ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى حجم التداول تبلغ 4 ملايين طن سنويًا، وتحقيق إيرادات حوالى 160 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح أن المشروع سيسهم في ‌خفض فترة انتظار السفن بالمخطاف الخارجي و‌زيادة معدلات تداول بضائع الصب خاصة الحبوب والغلال وزيادة حمولات السفن المتوقع استقبالها على الأرصفة من 14 مترا حتى 17 مترا.

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