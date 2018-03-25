حفيد سعد زغلول يجتمع مع الهيئة الوفدية بالغربية لعرض برنامجه.. اليوم

يعقد الدكتور علاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد سعد زغلول -خال والده- والمرشح لرئاسة حزب الوفد لقاء مع الهيئة الوفدية بمحافظة الغربية اليوم بمقر حزب الوفد بطنطا.





ومن المقرر أن يستمع أعضاء الهيئة الوفدية بالغربية إلى رؤية شوالى وبرنامجه الانتخابي تحت رعاية عادل بكار رئيس اللجنة العامة بالغربية والدكتور أحمد حماد سكرتير عام اللجنة العامة بالغربية.



