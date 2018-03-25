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برلمان

حفيد سعد زغلول يجتمع مع الهيئة الوفدية بالغربية لعرض برنامجه.. اليوم

الأحد 25/مارس/2018 - 12:24 م
علاء شوالى المرشح
علاء شوالى المرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصى
يعقد الدكتور علاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد سعد زغلول -خال والده- والمرشح لرئاسة حزب الوفد لقاء مع الهيئة الوفدية بمحافظة الغربية اليوم بمقر حزب الوفد بطنطا.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء الهيئة الوفدية بالغربية إلى رؤية شوالى وبرنامجه الانتخابي تحت رعاية عادل بكار رئيس اللجنة العامة بالغربية والدكتور أحمد حماد سكرتير عام اللجنة العامة بالغربية.

هذا وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة المقبلة الموافق 30 مارس، بين 5 مرشحين هم: المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده - وسيد طه فايز، أحد شباب الحزب. 

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